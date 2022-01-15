شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال قوته 5.6 درجة يضرب شمال باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان، السبت.



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر في منطقة حدودية بين باكستان وطاجيكستان، وشعر به سكان العاصمة إسلام آباد ومناطق كشمير ووادي سوات وبونير ودير وشيترال وباجور ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.