برلماني ليبي يؤكد أن مجلس النواب سيبحث تعيين رئيس جديد للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن جلسة المجلس المزمع عقدها الإثنين المقبل ستُخصص لبحث مسألة تعيين رئيس جديد للحكومة، خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل المنصب حالياً بصفة مؤقتة بعد سحب الثقة منه.



وقال العرفي لموقع "218" الليبي إن بعض النواب يرغبون في الترشح للمنصب، حيث ستُطرح الأسماء للتداول لاختيار شخصية مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي بالشراكة بين رئاسة المجلس والنواب والأطراف السياسية الفاعلة، مشيراً إلى أن الجلسة لم يُحدد بعد ما إذا كانت علنية أو مغلقة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا النواب لجلسة الإثنين القادم، دون أن يُعلن جدول أعمالها، حيث رشحت مصادر أن يكون من ضمنها تحديد مصير لجنة خارطة الطريق البرلمانية.