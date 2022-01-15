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الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مواقع بالحسكة (التفاصيل الكاملة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

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قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى الربيعات وتل الورد والعبوش بريف بلدة أبو راسين (زركان)، إضافة لقرية الدردارة في ريف بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

 

وكانت القوات التركية قد قصفت، الجمعة، بسلاح المدفعية والصواريخ ريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قذائف سقطت على قريتي أم الخير بريف أبو راسين (زركان)، والعبوش قرب تل تمر، وسط حركة نزوح جديدة للسكان من المنطقة.

 

وجاء ذلك، بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي شهدته محاور ريف الحسكة.

 

كما قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، في 11 يناير(كاونو الثاني) قرية الكوزلية بريف تل تمر الغربي ضمن محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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