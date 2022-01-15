إيرانيون يقصدون العراق لبيع الكلى بالدولار!

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" المحلي، عن رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه، حسين بيكلري، قوله إن بعض الفقراء من الإيرانيين الذين يريدون بيع الكلى يذهبون إلى العراق لبيعها بسعر أعلى وبالدولار.وأضاف بيكلري أن "بعض المتقدمين الذين يعتقدون أن السعر هنا منخفض، يخبروننا بأننا سنبيع كلياتنا في العراق"، مشيرا إلى أن عدد عمليات الزرع انخفض على الرغم من زيادة عدد المتقدمين لبيع الكلى غير أن المرضى لا يستطيعون الشراء لارتفاع الثمن.

كما قال هوشنك رضوان بناه، رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في جيلان أيضًا: "بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين بطلبات بيع الكلى".

ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع الإيراني، فإن سعر البيع الرسمي للكلية بناءً على العقد المبرم في جمعيات دعم مرضى الكلى هو 80 مليون تومان، لكن هذا السعر خارج الجمعية يصل إلى نحو 150 إلى 300 مليون تومان.

