شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 34 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الجمعة أنه تم تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 34 حالة وفاة إضافية.



وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 397778، كما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22097 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 893 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331607.