وكالة: الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة تشمل ثلاث دول عربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" اليوم السبت إلى منطقة الشرق الأوسط لزيارة ثلاث دول عربية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وصرح المكتب الرئاسي بسول بأن الرئيس "مون جيه-إن" سيستغل زيارته المرتقبة إلى دول الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

وسيقوم "مون" بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة بين يومي 15 و22 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وسيزور "مون" الإمارات يومي 16 و17 من الشهر الجاري في المحطة الأولى من رحلته إلى الشرق الأوسط، حيث يحضر في اليوم الأول اجتماع مائدة مستديرة للأعمال للتعاون في مجال الهيدروجين يُعقد في مدينة دبي بالإمارات بحضور رجال أعمال من كلا البلدين، ثم يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيشهد إقامة أنشطة لحشد التأييد الدولي لسعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان، الواقعة على بعد 325 كيلومترا جنوب سول.

وأشارت يونهاب إلى أنه بعد الفعاليات، يلتقي "مون" في نفس اليوم مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم". ويعتزم الرئيس الكوري مناقشة التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجالات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء خلال المحادثات.

وخلال يومي 18 و19 من الشهر الجاري، يقوم "مون" بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وحضور منتدى النمو المبتكر الذكي بين كوريا الجنوبية والسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس "مون" الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض للإعلان رسمياً عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.

كما يزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر يومي 20 و21 يناير (كانون الثاني) لإجراء اجتماع قمة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وحضور اجتماع مائدة مستديرة للأعمال الخضراء والمستقبلية بين البلدين.

ويخطط الجانبان للاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإذا تم توقيعها، ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.