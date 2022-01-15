شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في هذا التوقيت.. قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.



وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أن القوات حملّت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وإن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".

وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير(كانون الثاني)، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.