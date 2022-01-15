إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بمدينة أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على الطريق الزراعي بمدخل مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارتي ملاكي رقم"4632 ي ل ي" ورقم "4589 ي م ط".

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.