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السعودية: إحباط تهريب أكثر من طن من القات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط تهريب أكثر من طن من القات المخدر في منطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب طن و50 كيلوغراما من القات المخدر.

وأضاف أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يذكر أن الطويان كان أعلن أمس أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب 304 كيلوغرامات من القات المخدر، وقبضت على مهربها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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