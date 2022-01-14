زلزال قوي يضرب قبالة سواحل إندونيسيا وسكان جاكرتا يفرّون من المباني

زلزال قوي يضرب قبالة سواحل إندونيسيا (أ ف ب).

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن زلزالاً بلغت قوته 6.7 درجة ضرب قبالة سواحل جزيرة جاوة اليوم الجمعة مما دفع بعض السكان في العاصمة جاكرتا إلى الفرار من المباني في حالة ذعر.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلومتراً قبالة إقليم بانتن على عمق عشرة كيلومترات لكن من غير المتوقع أن يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي).

وشعر السكان في جاكرتا بالزلزال بقوة.

وقالت المربية آني (38 عاماً) المقيمة في جاكرتا «كنت خائفة جداً، فجأة وقع زلزال وكان قوياً جداً».

وشعر السكان بالزلزال أيضاً في إقليم جاوة الغربية وفي لامبونج بجزيرة سومطرة.