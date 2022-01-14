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إحباط محاولة تهريب كمية مخدرات كبيرة في دولة مجاورة للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المملكة العربية ، الجمعة، عن إحباط تهريب أكثر من طن من القات المخدر في منطقة جازان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أحمد الطويان، قوله بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب طن و50 كيلوغراما من القات المخدر.

وأضاف أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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