إحباط محاولة تهريب كمية مخدرات كبيرة في دولة مجاورة للعراق

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أحمد الطويان، قوله بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان أحبطت تهريب طن و50 كيلوغراما من القات المخدر.



وأضاف أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

