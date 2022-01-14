الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد حركة “الشباب” ويدمر عدة قواعد تابعة لها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

دمرت وحدات من الجيش الصومالي عدة قواعد لحركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة جنالي بإقليم شبيلي السفلى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية يوم الجمعة بأنه تم بعد تدمير مواقع “حركة الشباب” تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع العناصر المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار هناك.

وشنت وحدات من الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد “حركة الشباب” جنوبي محافظة مدغ.

وأكد الجيش الصومالي أن العناصر المسلحة فرت نحو جنوب محافظة مدغ، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء العملية العسكرية.

يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته للقضاء على عناصر “حركة الشباب” الناشطة في بعض مناطق البلاد.