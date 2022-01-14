مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير على المتحرش ليست حكرا على الرجال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن عضو مجلس حقوق الإنسان غفون بن سالم اليامي أكد أن عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكرا على الرجل.

وقال اليامي عبر فضائية “الإخبارية”: “نص نظام مكافحة جريمة التحرش وخاصة في مادته الأولى أشار لأن هذه الأفعال والأقوال والإشارات ذات المدلول الجنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر والمصلح هنا في عمومه ونطاقة الواسع قد يكون مرتكب جريمة التحرش ذكر أو أنثى وكذلك أيضا الضحية”.