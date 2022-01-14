شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده ”تراهن على تركيا“ بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.



وقال الزيودي في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ نشرت أمس الخميس إن الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن الإمارات ”تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بها“.