إصابات كورونا ترتفع في دولة عربية

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 226416 إصابة.

وارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6394 بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.



وقال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار في وقت سابق اليوم إن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين".