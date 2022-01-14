درجال يبحث مع نظيره الإسباني توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الكرة العراقيّة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، الجمعة، إن درجال التقى روبياليس، وبحث الطرفان، في اللقاءِ الذي أقيمَ في السعوديّة، تعزيزَ العلاقات الرياضيّةِ بين البلدين والخطط الاستراتيجية لتطويرِ الكرةِ العراقيّة، وحضر اللقاء الأمين العام للاتحادِ محمد فرحان.وأشار درجال، وفق البيان، أن اللقاء كان بمنتهى الإيجابيّةِ، واتسمَ بالطروحاتِ المُثمرة، ومنها تم توجيهُ الدعوة الى زيارةِ إسبانيا وتوقيع مذكرةِ تفاهمٍ تسهمُ في تطوير الكرةِ العراقيّة، ووضع الأسسِ السليمةِ للنهوضِ بها.

وأضافَ: "أبدى رئيسُ الاتحاد الإسباني استعداده الكامل لتقديم الدعمِ الكامل للارتقاءِ بجميع المفاصل التي تخصُ المنظومةَ الكرويّة، ومنها منافسات الدوري وبطولات الفئات العمريّة، ووعد بزيارةِ العراق وتوقيع بروتوكولات تعاونٍ ثنائية".



واختتمَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، حديثه بالقول: "من الأمورِ التي كانت محورَ الحديث مع الجانبِ الإسباني هي مشروع الحلم وكيفيّة الاستفادة منه مستقبلاً برفدِ المنتخباتِ الوطنيّة بالمواهب الكروية".