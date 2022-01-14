بالفيديو.. ظاهرة نادرة تزين سماء المسجد النبوي

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن ما ظهر في سماء المسجد النبوي هو إحدى أغرب أنواع السحب وتعرف باسم الماماتوس.

ونقلت الصحيفة عن أطلس السحب الدولي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قوله بأن هناك ما يزيد على 100 نوع من السحب، من أغربها سحب "الماماتوس".



وتتميز سحب "الماماتوس" بشكلها الغريب الذي يشبه الكتل الدائرية، أو سلسلة الجيوب أو الأكياس المنتفخة المتدلية من قاعدة السحابة.

يشار إلى أنه في بعض الأحيان تظهر سحب "الماماتوس" على هيئة أنابيب طولية أو أنصاف كور متجاورة، وقد تكون على هيئة تموجات الشعر، ويمكن أن تتشكل بصورتين في وقت واحد.

ويذكر أن سحب "الماماتوس" عادة لاتسبب أي أضرار، ولا تدل على وقوع أعاصير، وتتحلل بعد بضع ساعات أو أيام، وتنشأ في الأساس بسبب التغير التدريجي في درجات الحرارة في وقت قصير جدا.



وتتشكل سحب "الماماتوس" بعد مرور الجزء الأصعب من العاصفة الرعدية، وقد تظهر مع الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة، ويمكن أن يصبح لونها أزرق رمادي، أو رمادي وردي، أو ذهبي أو أحمر.