السعودية: "موسم الرياض" يكسر حاجز الـ 9 ملايين زائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

نجح "موسم الرياض" فى تجاوز حاجز الـ 9 ملايين زائر، من خلال فعالياته المتنوعة،والمشاركة في جلب المتعة والسعادة من داخل المملكة وخارجها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.

ويستمر الموسم في استحداث فعاليات ذات أهداف متعددة، تسعى لتنمية الشخصية والمحافظة على صحة الإنسان في المجالات الاجتماعية والنفسية.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض ما بين الأنشطة البسيطة كالمشي وسط المقاهي والمتاجر العالمية، والاستماع للموسيقى المتنوعة، وألعاب القتال والتحديات، إضافة إلى عدد من البرامج الخاصة بالأماكن المفتوحة والمغلقة، والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تسهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للزوار.

ويشهد الموسم توالي الفعاليات التي تشكل جزءا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلةغنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية.