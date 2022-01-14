أحد الناجين في واقعة الاختناق بأسيوط: "زحفت على الأرض لإنقاذ زملائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أنقذت العناية الإلهية يوسف محمد عبيد الطالب بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، أحد المصابين في واقعة الاختناق بالغاز، بمقر إقامتهم بسكن خاص بمنطقة الوليدية في أسيوط، والذي أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين.

وقال الطالب: "جاء زميلنا الطالب أحمد محمود من المنصورة مساء أمس الخميس، وتناولنا وجبة العشاء وجلسنا نذاكر استعدادًا للامتحانات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وبعد ذلك قمنا بالنوم".

وأضاف يوسف: "حوالي الساعة السابعة صباح اليوم استيقظت ولكن لم أكن أشعر بجسمي ولا أستطيع التحرك ورائحة الغاز تملأ الشقة ووجدت زملائي في الغرفة في حالة إغماء شديد حاولت إفاقتهم ولم أستطع وزحفت بجسمي على الأرض إلى الغرفة المجاورة لكي أوقظ باقي زملائنا في السكن لإنقاذ زملائي ووجدتهم في نفس الحالة".

وتابع:"ذهبت إلى الغرفة الثانية في الشقة وجدت زميلنا "أحمد" يخرج دماء من فمه وآخر راكع على السرير في حالة إغماء، فتحاملت على نفسي ونزلت إلى شقة زملائنا في الطابق الثاني وصعدوا مسرعين لإنقاذنا وقاموا بالاتصال بالإسعاف ولم أشعر بعد ذلك بنفسي إلا وأنا في غرفة العناية المركزة بالمستشفى".

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الإيمان العام لمناظرة جثمان المتوفى، وسؤال طلاب جامعة الأزهر المصابين، حول ملابسات الواقعة.

وسبق وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة 6 طلاب باختناق إثر استنشاق غاز وتوفى أحدهم أثناء نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "أحمد.م.م" 20 عامًا وإصابة "صبري.م.ع" 19 عامًا، و"احمد.هـ.ا" 19عامًا، و"محمد.ط.م" 19 عامًا، و"يوسف.م.ع" 20 عامًا، و"مصطفى.ا.ع" 20 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.