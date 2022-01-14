إدانة غربية واسعة لروسيا بسبب الهجمات “الإلكترونية” على أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يناير - 2022 5:00 مساءً

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن الحلف سيوقّع مع أوكرانيا اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية، ما سيمنح كييف حق الوصول إلى خبرة الحلفاء في مكافحة “البرامج الخبيثة”.

ومن جهته أكد مسؤول في “البنتاغون” أن موسكو قد نفذت بالفعل هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية وعسكرية في أوكرانيا.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فقد أكد إن الاتحاد “يحشد كافة موارده لمساعدة كييف في أعقاب الهجوم المعلوماتي الذي طال مواقع إلكترونية حكومية”.

وأكد بوريل أن اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم والذي قال إنه “يستحق الإدانة”.

وأوضح بوريل للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بأنه تم تفعيل وحدة الاستجابة الإلكترونية السريعة بالاتحاد، مضيفا: “نقوم بتعبئة كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا للتعامل مع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية”.

وطُلب من كل حكومات الاتحاد الأوروبي المشاركة، حتى وإن كانت أوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد، بحسب بوريل.

وتعرّض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا يوم الجمعة لهجوم معلوماتي كبير حسبما أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو.