تنويه هام من عمليات بغداد بشأن استهداف مقر أحد الأحزاب السياسية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن استهداف مقرات تابعة لأحزاب سياسية في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تناقلت خبراً مفاده، استهداف لمقر أحد الأحزاب السياسية في منطقة (اليرموك) ضمن جانب الكرخ، وهنا توضح قيادة عمليات بغداد أن لا صحة لهذا الخبر وأن الاعتداء كان على أحد المقرات في منطقة (الأعظمية) فقط".

وأضافت،"اجهزتنا الأمنية المختصة مستمرة بعملها بوتيرة عالية للتحقيق في هذا الحادث".