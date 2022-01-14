ووضع موقع worldometers العراق بالمرتبة الـ27عالميا، والأولى عربيا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي:

انت الان تتابع خبر العراق اولا.. ترتيب الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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