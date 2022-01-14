قصف المنطقة الخضراء و استهداف العزم وتقدم في نشرة السومرية

= واشنطن تعد قصف المنطقة الخضراء تقويضا لسيادة العراق.. واليونسيف تدعو لحماية الأطفال من الهجمات.

= بعد قرار الاتحادية.. دعوات لتصفير الازمات بين التيار والاطار.. والاتحاد الوطني يلغي الاتفاق مع الديمقراطي.



= ساعات تجهيز الكهرباء في تناقص مستمر.. ومواطنون ينتقدون حلول الوزارة في مواجهة الازمة.