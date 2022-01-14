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قصف المنطقة الخضراء و استهداف العزم وتقدم في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = العزم وتقدم يدين استهداف مقاره في بغداد.. والحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة الاستقرار.
= واشنطن تعد قصف المنطقة الخضراء تقويضا لسيادة العراق.. واليونسيف تدعو لحماية الأطفال من الهجمات.

= بعد قرار الاتحادية.. دعوات لتصفير الازمات بين التيار والاطار.. والاتحاد الوطني يلغي الاتفاق مع الديمقراطي.


= ساعات تجهيز الكهرباء في تناقص مستمر.. ومواطنون ينتقدون حلول الوزارة في مواجهة الازمة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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