دولة مجاورة تحبط تهريب أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 مليون حبة كبتاغون.

وأوضحت الهيئة أنه تم العثور على المواد المخدرة مخبأة في إرساليتين كانتا في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية عبر ميناء جدة.

ولفتت إلى أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية ”بصل طازج“ عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، تم الاشتباه بها، وتبين أنها تحوي على 3,054,000 حبة كبتاغون داخلها، إذ جرى إخفاء الحبوب المخدرة داخل البصل.

وفي تفاصيل إحباط الإرسالية الثانية، كشفت الهيئة أنه تمت محاولة تهريب 5,281,250 حبة كبتاغون، كانت مخبأة في إرسالية براميل تحتوي على مادة ”السيليكون“، وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأكدت أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط مستقبلي الإرساليتين، وتبين أن عددهم ثلاثة أشخاص.

ونشرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ مقطع فيديو يوثق ضبطها الإرساليتين عبر المنفذ.