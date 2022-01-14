زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال ضرب جنوب غرب الجزيرة وعلى عمق 37 كيلومترا في الساعة 0905 بتوقيت غرينتش.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية لكن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.