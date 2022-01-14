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انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بكورونا قبيل نهائي السوبر الاسباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-14 | 14:05
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اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الجمعة، عن اصابة لاعبه داني كارفخال بفيروس كورونا وانه سيغيب عن نهائي السوبر الاسباني امام اتلتيك بلباو.
وذكرت تقارير صحفية اسبانية انه "تأكد إصابة داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا، وتقرر دخوله العزل الصحي وغيابه عن النهائي".
كما أكدت التقارير بأن "اللاعب سوف يمكث في المملكة العربية السعودية لمدة 5 أيام وفقًا لبروتوكول الحجر الصحي في صدمة كبيرة للملكي".
كما أكدت التقارير بأن "اللاعب سوف يمكث في المملكة العربية السعودية لمدة 5 أيام وفقًا لبروتوكول الحجر الصحي في صدمة كبيرة للملكي".
المحرر: سعد أحمد
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