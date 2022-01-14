الصحة تسجل ارتفاعا ملحوظا باصابات ووفيات كورونا – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365،، أن كوادرها سجلت 3266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 397شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 65823".