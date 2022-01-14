الكويت.. وفيتان و5 مصابين بحالة حرجة في بحريق مصفاة الأحمدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، وفاة عاملين اثنين متأثرين بجروحهما، من جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي.



وقالت الشركة إنه تم تسجيل حالتي وفاة لعاملين من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما في موقع الحادث، مضيفة أنه تم نقل 5 من المصابين من مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة، فيما لا يزال 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة.

وأعلنت سابقا عن تسجيل 10 إصابات، تم نقل 7 منها لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة، بينما تم علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة عن نشوب حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي.

ومن جهة أخرى، أكدت الشركة عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير من جراء الحريق، كما لم يتأثر التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.