شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعاقب القانون المتحرشات؟ وما هى العقوبة المقررة.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" تقرير تحت عنوان هل يُعاقب القانون المتحرشات؟، وذكر التقرير أنه في الواقع 99% من الدراسات الاستطلاعية والأبحاث، وكذا الأعمال الدرامية والسينمائية تتحدث في ظاهرة التحرش عن "تحرش الرجال بالنساء"، ورغم كونها حقيقة لا يمكن إغفالها بأن معظم الوقائع تقع من الرجل على المرأة، لأن هذا محل تصديق للجميع في المجتمعات العربية والإسلامية خاصة، إلا أن حكاية "تحرش المرأة بالرجل" ربما يراها البعض دربًا من الخيال في ظل مجتمع لا يعرف سوى التحرش بالنساء.

وإلى نص التقرير

هل يُعاقب القانون المتحرشات؟ المشرع لم يحدد رجل أو امرأة لعدم التمييز.. وعقوبة التحرش تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه



