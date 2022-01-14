سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي.

وبحسب بياات الموقع الرسمي للبنك، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وخلال 2021، تراجع سعر الدولار 3 قروش، مقابل سعر العملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، الأربعاء الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 26 مليون دولار وذلك للشهر الـ 19 على التوالي.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.935 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر التاسع عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.