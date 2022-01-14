"23 كيلو حشيش".. ضبط مخدرات بقيمة 2.3 مليون جنيه في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط 230 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الإسماعيلية.

ضبطت الأجهزة الأمنية كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2 مليون و300 ألف جنيه، في دائرة مركزي أبوصوير والإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - متهمين بالإتجار في المواد المحدرة، وممارسة نشاطهما الإجرامي في دائرة مركزي أبوصوير والإسماعيلية.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وفي حيازته كمية من مخدر الحشيش "200 طربة حشيش" تزن حوالي 20 كيلو جرام.

كما جرى ضبط المتهم الثاني حال تواجده في دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط في جيازته، "30 طربة حشيش" تزن حوالي 3 كيلو جرام.

اعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بهدف الإتجار والترويج على عملائهما، وحررت المحاضر القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.