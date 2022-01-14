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غدًا.. قطع الكهرباء عن مدينة إسنا وضواحيها في الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شركة توزيع كهرباء إسنا شرق بجنوب الأقصر عن قطع خدمتها، غدًا السبت الموافق 15 يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

أوضحت الشركة أن المناطق التي سينقطع عنها التيار الكهربائي هي: مجلس ومدينة إسنا – منطقة عزبة الخزان – منطقة جامع الزهراء – منطقة الري – الشركة الايطالية – منطقة الراهبات – منطقة أرض اللواء – الكمين – مستشفى الصدر – سكة حديد إسنا – الإدارة الصحية – شارع البحر – مركز شرطة إسنا – عملية مياه المسكر – المطحن – الصرف الصحي – منطقة خلف التجارة والرمد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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