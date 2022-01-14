استثنائية.. تعرف على مواعيد عمل فروع بنك ناصر الاجتماعي اليوم وغدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروعه يومي عطلة البنك اليوم الجمعة وغدا السبت، بشكل استثنائي على مستوى أنحاء الجمهورية للتسهيل على العملاء صرف النفقة والمرتبات والمعاشات بسبب توقف الحاسب الآلي بشكل مؤقت.

وأدى توقف الحاسب الآلي يومي الأربعاء والخميس الماضيين نتيجة عمل تعديلات والاستعانة بأنظمة جديدة.

وتسببت التحديثات في توقف عمليات صرف مستحقات العملاء الشهرية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مما دفع البنك إلى فتح فروعه أيام الأجازة الأسبوعية الرسمية في 104 فروع.

وتقتصر عمليات صرف المرتبات والمعاشات والنفقة على داخل الفروع لتوقف عمل ماكينات الصراف الآلي حتى الانتهاء من عمليات تحديث الأنظمة علي أن تعاود للعمل قريبا بعد الإنتهاء من التحديثات.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية مواعيد فتح فروع بنك ناصر اليوم وغدا:

يوم الجمعة: ستبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

يوم السبت: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.