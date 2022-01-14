بسبب "كورونا"، الولايات المتحدة تصنّف كندا وجهة عالية المخاطر للسفر

اسماعيل عبد الحي - أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تحديثها الأخير، كندا إلى المستوى الرابع الأعلى خطورة للسفر ضمن قائمتها، مع إنتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وشهدت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الإجمالية، إرتفاعا حادا في إصابات كورونا مع إنتشار متحور "أوميكرون"، إذ سجلت 294437 حالة إصابة جديدة للأسبوع المنتهي في 8 جانفي، وفقا لأرقام جامعة "جونز هوبكنز"، وهو أعلى معدل أسبوعي للجائحة.

وإنضمت كندا إلى وجهة أخرى، أي جزيرة كوراساو الكاريبية، في الإنتقال إلى المستوى الرابع.

وتضم الوجهات التي تندرج في المستوى الرابع "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يوما الماضية، وفقا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحسب المراكز، فإن تصنيف المستوى الرابع يعني أنه يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى هذه الوجهات، وفي حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.

ولا تزال بعض أكبر وجهات السفر باقية ضمن تصنيف المستوى الرابع الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الوقت الحالي: فرنسا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

وفي 15 ديسمبر، أصدرت كندا توصيات خاصة بالسفر لمواطنيها تطلب منهم تجنب جميع الرحلات الدولية غير الضرورية.

المصدر: CNN