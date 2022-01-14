وفد طالبان يتوجه إلى تركمانستان لإجراء محادثات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مصدر في الخارجية الأفغانية، إن وفد حركة طالبان برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متكي، توجه إلى تركمانستان لإجراء محادثات حول التجارة والطاقة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل “نوفوستي”: “غادر الوفد إلى عشق آباد بدعوة من سلطات تركمانستان لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك حول قضايا التجارة الثنائية والطاقة والسكك الحديدية وخط أنابيب تركمانستان-أفغانستان-باكستان- الهند، والمنح الدراسية”.

بدأت عملية بناء خط أنابيب نقل الغاز غاز “تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند” (TAPI) بطول 1814 كيلومترا وبطاقة 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، في ديسمبر 2015 من أراضي تركمانستان. لكن بسبب النزاع في أفغانستان، تعثرت العملية. وبعد استيلاء طالبان على السلطة، أعلنت الحركة عن اهتمامها بمواصلة المشروع.