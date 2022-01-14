شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص.. السيطرة على حريق ضخم في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية: إنها تمكنت من السيطرة على حريق كان قد نشب في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت أن الحريق اندلع أثناء عمليات الصيانة في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي، وأن فرق الإطفاء تتعامل معه.

وأكدت الشركة إصابة 10 أشخاص، بينهم 5 بحروق شديدة، إثر الحريق الذي شب في الميناء صباح اليوم.

وأوضحت أن الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بالمصفاة، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ، وأن فرق الإطفاء قامت بواجبها، حسب وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات المصفاة والتصدير، وعمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء، لم تتأثر بالحريق.