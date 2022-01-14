فيديو يوثق اللحظات الأولى من تفجير مقر حزب تقدم في الأعظمية

ووثق شريط مصوّر حصلت عليه الخليج 365، لحظة مهاجمة مقر حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في منطقة الأعظمية شمالي بغداد بالقنابل.

وأظهر الشريط الذي سجلته كاميرات مراقبة، شخصين يستقلان دراجة نارية يتوقفان على الشارع بمحاذاة المقر ثم يرمي أحدهما القنابل ويهربان بسرعة.



وبعد الهجوم بأقل من ساعة، تعرض مقر تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر، في منطقة اليرموك وسط بغداد، لتفجير آخر لم يسفر عن إصابات بشرية.