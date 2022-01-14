شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الشركات التى يحق لها الإعلان على المركبات؟ قانون المرور يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القانون رقم 161 لسنة 2021 تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان إلا بترخيص من قسم المرور المختص.

وجاءت المادة (69 مكررا) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.