بعد اتهامه بالإهمال.. الخليج 365 ينفرد بنشر تصريحات الطبيب المعالج لوائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة وأحمد جمعة:

انفرد "الخليج 365"، مساء الخميس بنشر أولى تصريحات الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال العزل المنزلي، بعد الجدل المُثار بشأن البروتوكول العلاجي الذي حصل عليه الإبراشي في بداية مرضه بكورونا.

اتهم الكاتب خالد منتصر طبيبًا بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه "أقراصًا سحرية" لكنها تسببت في تردي حالته.

وكل ما يلي على لسان الدكتور شريف عباس:

- لم أخطئ في علاجه، وقدمت له أفضل رعاية طبية.

- تقدمت بطلب تحقيق رسمي في النقابة مع الدكتور خالد منتصر الذي خرج على كل وسائل الإعلام يتهمني بالقتل في أمر لم يحدث فيه خطأ طبي على الإطلاق ويردد أكاذيب.

- أنا من طلبت التحقيق لإثبات ذلك ومعي كل المستندات التي تثبت صحة كلامي.

- الأستاذ وائل الإبراشي لم يحصل على أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة.. كل الأدوية مسجلة من فترة وليست جديدة.

- سأقاضي من اتهمني بالإهمال في علاج الإبراشي.

- أعذر أرملة الإبراشي.. ربنا يصبرها لأنها مش دكتورة وحد فهمها غلط ومش هسيب حقي.

- الدكتور خالد منتصر شهَّر بيا، وانتظر استدعاء النيابة لتقديم كافة الوثائق، ومتأكد من برائتي التامة من أي خطأ تمامًا.

- الدواء عبارة عن مضاد فيروسي موجود في الصيدليات وهناك الكثير من المعلومات الطبية التي ستذكر في التحقيقات، وما يردده خالد منتصر كلام غير حقيقي، بل هو دواء معتمد ومتداول وليست له آثار جانبية، ومعي إثبات لكل شيئ من أول يوم باشرت فيه علاج الإبراشي.

- كنت جايبله تمريض في البيت والتمريض اللي بيكتب بالعربي مش أنا وهما اللي كتبوا على العلاج (جرعة كورونا).. هذا الدواء آمن، والنقابة ستثبت ذلك.

- الأستاذ وائل أصيب في شهر ديسمبر 2020، والناس وقتها كانت بتخاف تروح المستشفى، وكل ما حدث كان برغبته وهذا مثبت أنه طلب ميروحش مستشفى إلا لما نفشل في علاجه بالبيت.

- قلتله هنحتاج تجهيزات مش متوفرة في البيت، لكنه قام بشرائها وأصر على استكمال علاجه بالمنزل حتى قلتله استحالة نكمل في البيت ولازم نروح المستشفى وأنا من طلبت نقله وطلبت الإسعاف ووديته مستشفى الشيخ زايد.

- الإعلامي الراحل ظل في منزله لمدة 5 أيام فقط، ثم دخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

وقال "سالم" في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الطبيب تقدم بشكوى مكتوبة يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء حقيقة القضية برمتها، موضحًا أنه قدّم مستندات وأوراق خاصة بفترة علاج الإبراشي.

وأوضح سالم أن الطبيب اتهم في الشكوى أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بالتشهير به والإساءة إليه، كما قدم شكوى ضد الدكتور خالد منتصر متهمًا إياه بالتشهير به.

وأوضح أمين نقابة الأطباء أنه من المقرر بدء أولى جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل بمقر نقابة الأطباء بالقاهرة، في حضور مستشار قضائي.