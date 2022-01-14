شكرا لقرائتكم خبر عن علاء شلبى: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الدولة والمنظمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر ستشهد نشاط مكثف خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022 التي تنطلق فيها العديد من المبادرات التي تجسد عام المجتمع المدني طوال العام الجديد 2022.

وأضاف علاء شلبي فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن ضربة البداية تتمثل في استكمال خطوات توفيق الأوضاع للمنظمات الأهلية وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، والمناظر أن تستكمل من خلال التعديل التشريعي المقترح حاليا والمرحب به من مجلس الوزراء لتمديد المهلة على نحو يتيح استكمال خطوات توفيق الأوضاع، وتعويض المنظمات عن الفترة التي جرى خلالها بناء منظومة التسجيل الرقمي.

واعتبر شلبي أنه باكتمال توفيق الأوضاع تتمتع منظمات العمل الأهلي بكامل الطاقة بما يسمح بتقوية مساهماتها في المجالات المختلفة، وخاصة مبادرة حياة كريمة وجهود التنمية وفق رؤية مصر 2030 وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع علاء شلبى:" وجاء تبني الرئيس لإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني أمرا بالغ الدلالة على اطلاق مرحلة جديدة في تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، بحيث يغطي كافة المجالات، نتوقع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة انطلاق آليات تعاون مستقرة بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وبين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لوضع البرامج في مجال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بالشراكة في تفعيل الاستراتيجية، ودعوته في التكليف رقم 2 منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة السياسية عبر نشر الوعي وبناء قدرات الأحزاب السياسية".

واعرب شلبي عن تطلعه لدور أكبر لتفاعل جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية مع غرفتي البرلمان في المشاورات حول مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمعلومات وتأسيس مفوضية منع التمييز، مشيرا الى أنه من المرتقب كذلك تطوير آلية تعاون بين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وبين كل من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح شلبي أنه وفقا لدراسات علمية، تشكل مؤسسات المجتمع المدني 20 بالمائة من رأس المال الاجتماعي، كما ساهمت منظمات المجتمع المدني بنحو 30 بالمائة في جهود التنمية الاجتماعية، مضيفا :"وتظهر بعض الدراسات الأكاديمية بأن هذه المساهمة ارتفعت بشكل مهم بمجرد بروز الارادة السياسية للدولة بتعزيز حرية العمل الأهلي عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية مطالب المجتمع المدني في قانون عادل ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في مصر في مشاورات وضع القانون الجديد،وكان لهذه الخطوات أثرها في تعظيم مساهمات المجتمع المدني في سياق الاستجابة المجتمعية لجائحة كورونا".

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات منتدى شباب العالم الـ 8، حيث أعلن أن 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بجانب تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أعلن الرئيس السيسى، تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ ، وكذلك تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسؤولية تجاه محيطنا، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى وللافريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأعلن الرئيس السيسى تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة، وتكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، بجانب تكليف رئاسة الوزراء بالتنيسق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.