الفولي ينتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

انتهى محمود الفولي، وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة السويس من الأعمال النهائية لاستعدادات استقبال أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 والتي تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل .

جاء ذلك بعد تكليفات سيادته للسادة مديري الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين التعليمية وكذلك مديري الإدارات النوعية بمختلف تخصصاتها ومديري المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية التجارية والصناعية والزراعية والمزدوج والفندقي .

ومن ناحية أخرى تفقد الفولي عدداً من مدارس منطقة حي عتاقة وحي السويس بدأها بمدارس النصر بعتاقة وانتهى بمدرسة السويس الصناعية بنات، متفقداً أعمال تجهيز لجان الامتحانات لاستقبال الطلاب يوم السبت وسرعة الانتهاء من التعقيم وتجهيز الكنترولات الداخلية بينما أكد الفولي للسادة مديري عموم الإدارات التعليمية الثلاثة بمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .