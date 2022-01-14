الداخلية التونسية تعلن وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

وضعت الداخلية التونسية شخصين قيد الإقامة الجبرية في إطار حماية الأمن العام.

وأعلنت الداخلية التونسية يوم الخميس أنها نفذت قرارين بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في إطار حماية الأمن العام.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية توفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، واتضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف إرهابي.

وأكدت الداخلية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.