الشرطة السودانية تعلن القبض على قاتل العميد علي بريمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أوقفت وزارة الداخلية في السودان مساء يوم الخميس المتهم بقتل العميد علي بريمة حماد وإصابة عدد من منسوبي الشرطة.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن المتهم أقر بالجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم وجار تعقب بقية المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن حماد كان قد قتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين يوم الخميس بالقرب من معمل “إستاك”.

وفي مقطع فيديو متداول وصف بعض أفراد الشرطة المتظاهرين “بالسكارى ومتعاطي المخدرات” وقالوا إنهم قتلوا حماد بطعنتين بالسكين.