بالفيديو: السيسي يبكي متأثراً بحديث إحدى الفتيات: “جوا مصر متخافيش”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي فعاليات ختام منتدى شباب العالم 2022، وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية في شرم الشيخ.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا خلال حفل الختام، وبكى متأثراً بحديث الفتاة سالي التي أبلغته بخوفها خلال الجلسة التي عقدها مع الصحفيين الأجانب على هامش المنتدى مساء اليوم.

وكانت الفتاة سالي التي تعاني من المهق طلبت نصيحة السيسي للتعامل مع الخوف الذي تشعر به.

وطمأنها السيسي قائلا: “خايفة من إيه.. أنت شابة صغيرة، والدنيا كلها قدامك”، مضيفا: “يؤلمني أن تكوني قلقانة وخايفة، جوا مصر متخافيش، البلد دي بفضل الله ربنا حافظها، وإلا كانت راحت زي ما غيرها راح”.