انت الان تتابع خبر 'الجرعة الرابعة'.. شمول فئات جديدة في هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك على لسان وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك، خلال مؤتمر صحفي، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس.

وقال هيونيك إن "السلطات الصحية ستقدم جرعة رابعة للفئات الأكثر ضعفا والمعرضة للخطر، مثل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".



وشدد الوزير على أنه "بينما يبدو أن متغير أوميكرون أقل خطورة من متغير دلتا السائد سابقا، فإنه ليس غير ضار".

إلا أن هيونيك لم يشر إلى موعد تقديم الجرعة الرابعة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين نسمة.

واعتبارًا من 16 كانون الثاني الجاري، ستخفف الدنمارك بعض قيود مكافحة كورونا، حيث وافق المشرعون على إعادة فتح دور السينما والمتنزهات الترفيهية والمتاحف والمسارح، وفق الوكالة.

وبحسب القواعد الجديدة، سيتم السماح لعدد محدود من المتفرجين لحضور الفعاليات الرياضية في الأماكن المفتوحة والمغلقة.



ومؤخرا، بدأ عدد قليل فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم بتقديم الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا أو الإعلان عن خطط للقيام بذلك، بحسب "أسوشيتد برس".

وحتى الخميس، تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الدنمارك مليون و23 ألف حالة وسجلت البلاد إجمالي 3 آلاف و453 وفاة، وفق موقع "وورلد ميترز".