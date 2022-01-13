الأمم المتحدة: الصواريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)ـ الخميس، أن الصواريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق.
وقالت "يونامي" في بيان، إن "الصواريخ التي تستهدف السفارات وتسببت في إصابات بين المدنيين العراقيين هي محاولات قاسية لزعزعة استقرار البلاد".
وأضافت أن "السلام والأمن هما شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات الداخلية الملحة وإعادة تأكيد السيادة العراقية".
وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة.