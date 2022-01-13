المتحدث العسكري: خبير فى علاج الألم بالمركز الطبي العالمي- السبت

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، استضافة المركز الطبي العالمي الخبير الأمريكي الدكتور عمرو زيدان، خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب باستخدام أحدث جهاز للتردد الحراري، وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئي والكلى بالجسم وإزالة الغضروف بالتردد الحرارى المبرد وعلاج كسور الفقرات وذلك في الفترة من 16 – 19 / 1 / 2022. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يوم السبت الموافق 15/1/2022.

محمد يوسف

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