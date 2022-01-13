قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 8:32 مساءً

تعرضت السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس، لهجوم بصاروخي “كاتيوشا”.

وتزايدت الهجمات على أماكن تواجد قوات أميركية في العراق، مطلع العام الحالي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إنّ منظومة “سي رام” المخصصة لحماية السفارة الأميركية تمكنت من التصدي لصاروخي “كاتيوشا” كانا يحاولان استهداف مبنى السفارة، موضحة أنّ الهجوم لم يتسبب بسقوط خسائر بشرية.

ولفتت إلى سماع صفارات الإنذار تطلق داخل السفارة الأميركية، مؤكدة أنّ القوات الأمنية العراقية انتشرت بشكل مكثف عند بوابات وفي محيط المنطقة الخضراء تحسّباً لحدوث هجمات جديدة.

وجاء هذا الهجوم، بعد يوم واحد على تلويح بعض الفصائل المسلحة بـ”مواجهة مفتوحة” مع القوات الأميركية.

وقال سعد السعدي، القيادي في حركة “عصائب أهل الحق”، أحد أبرز الفصائل المسلحة المنضوية في “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية”، إنّ “الهيئة تعتقد أنّ الانسحاب الأميركي من العراق كذبة، والإدارة الأميركية لم تلتزم قرار سحب قواتها القتالية من العراق ولم تحترم سيادة العراق”.

وتابع أنّ “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية” ذاهبة إلى مواجهة مفتوحة على كل المستويات مع القوات الأميركية في العراق ومع كل مصالح واشنطن وأهدافها داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنّ عمليات التصعيد العسكرية ستبقى مستمرة في المرحلة المقبلة.