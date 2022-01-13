مصر تستعد لإنشاء مزارع الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعداد بلاده لإنشاء مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو مشروعات طاقة الهيدروجين، في إطار سعيها لتكون دولة محورية في مجال الطاقة بالمنطقة. وأشار خلال لقائه مع شركاء التنمية على هامش فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، إلى أن مصر عملت في مجال الطاقة مع الجميع عبر التعاون مع جيرانها لتحقيق وفرة في الطاقة وتوفير شبكات نقل وتوزيع متقدمة.



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