الحوثيون يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت محافظة مأرب من الانضمام إلى المحافظات اليمنية المحررة، وبدأت الميليشيات الحوثية الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تحت وقع ضربات التحالف العربي لدعم الشرعية وقوات الجيش اليمني وألوية العمالقة.

وأعلن الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلي تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب بالمدفعية ومقاتلات التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مجلي قوله «إن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرتا مواقع وأسلحة للحوثيين، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات الجماعة على امتداد مسرح العمليات القتالية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح».

وتواصل ألوية العمالقة تقدمها في جبهة حريب بمأرب، وسط انهيار لميليشيات الحوثي، وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني «إن بقايا عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية باتت محاصرة في مركز مديرية حريب، وساعات تفصلنا عن إعلانها مديرية محررة بالكامل، وأكد أن عملية (حرية اليمن السعيد) التي ستكون مرحلة حاسمة من معركة البلاد في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني والخلاص من ميليشيات الحوثي الإرهابية».

وبالتواكب، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس سلسلة غارات عنيفة على مواقع وثكنات ميليشيات الحوثي بصنعاء، استهدفت 3 منها محيط معسكر السواد 48 التابع للحرس الجمهوري سابقا، في منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، وبالتواكب أعلن التحالف عن تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

من جهة أخرى، تشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة جديدة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي لليوم الرابع على التوالي، حيث أغلقت أغلب المحطات الرسمية أبوابها وانتشرت في أنحاء العاصمة صنعاء نقاط السوق السوداء لبيع المحروقات بأسعار مضاعفة.

ويتهم السكان قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، بافتعال الأزمات المتكررة؛ حيث يتربح قيادات الجماعة من خلال تجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية مبالغ مالية مهولة.

على صعيد متصل، وصلت إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة الدفعة السادسة من منحة الوقود المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظة، وبلغت الكمية الواصلة إلى الميناء أربعة آلاف طن متري من مادة الديزل، وقامت الفرق الفنية بمنشآت نشطون النفطية البدء بضخها إلى الخزانات المخصصة وتتم إجراءات توزيعها لمحطات توليد الكهرباء في عموم مديريات المحافظة.

مشاهدات يمنية:

